Техно

Sony не ремонтуватиме PS4 Pro та PS VR: немає запчастин

24 Грудня 2023 11:32
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sony

Японське відділення компанії Sony оголосило, що припиняє прийом у ремонт консолі PlayStation4 Pro та гарнітури віртуальної реальності PlayStation VR через нестачу запчастин, пише Game Watch. Ті, хто оформив замовлення на ремонт до 20 грудня, зможуть віднести їх до сервісної служби до 5 січня 2024 року.

На даний момент не ясно, чи заява стосується лише японського ринку чи сервіс-центрів за межами Японії. Німецький ресурс GamePro.de, посилаючись на відповідь Sony Germany, припустив, що найближчим часом ця проблема торкнеться і європейського ринку. На ринку присутні і сторонні компанії, що виробляють компоненти для PS4 Pro та PS VR, проте ремонт може зайняти набагато більше часу та бути дорожчим без офіційної гарантії.

PS4 та PS VR вийшли наприкінці 2016 року.

Раніше, у 2021 році, Nintendo заявила про припинення ремонту консолей Nintendo 3DS та 3DS XL. Sony у грудні 2023 року заявила про 50 млн проданих консолей PS5.


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