Sony офіційно представила консоль PlayStation 5 Pro

Компанія Sony офіційно анонсувала консоль PlayStation 5 Pro – оновлену версію PlayStation 5 з поліпшеними технічними характеристиками.
Нова консоль отримала потужніший графічний чіп, збільшену кількість пам’яті, а також поліпшену підтримку трасування променів і технологію масштабування зображення PSSR.
Продажі консолі стартують 7 листопада, а попереднє замовлення можна оформити з 26 вересня.
Ціна PS 5 Pro у США становитиме 699,99 доларів, у Великобританії – 699,99 фунтів, у Європі – 799,99 євро.
The journey continues with PlayStation 5 Pro.— PlayStation (@PlayStation) September 10, 2024
⚬ Larger GPU
⚬ Advanced ray tracing
⚬ AI-Driven upscaling
⚬ PlayStation Spectral Super Resolution
Full details: https://t.co/TzMEbfbaH8 pic.twitter.com/kXu69olPNZ