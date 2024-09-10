Техно

Sony офіційно представила консоль PlayStation 5 Pro
10 Вересня 2024 18:55
sony
Ігрова консоль PlayStation 5 Pro / Фото: PlayStation

Компанія Sony офіційно анонсувала консоль PlayStation 5 Pro – оновлену версію PlayStation 5 з поліпшеними технічними характеристиками.

Нова консоль отримала потужніший графічний чіп, збільшену кількість пам’яті, а також поліпшену підтримку трасування променів і технологію масштабування зображення PSSR.

Продажі консолі стартують 7 листопада, а попереднє замовлення можна оформити з 26 вересня.

Ціна PS 5 Pro у США становитиме 699,99 доларів, у Великобританії – 699,99 фунтів, у Європі – 799,99 євро.


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