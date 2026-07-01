Харків атакували сім КАБів: загинув 15-річний хлопець, десятки поранених

Російська армія завдала масованого авіаудару по Харкову сімома КАБами.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та ДСНС.

За уточненою інформацією міського Ситуаційного центру, влучання зафіксовані у трьох районах міста — Київському, Основ’янському та Новобаварському.

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За даними Терехова, відомо про 32 постраждалих. Загинув 15-річний хлопець.

Рятувальники ліквідовують наслідки бомбардування Харкова / Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили про 29 постраждалих, серед яких троє дітей. Остаточна інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.

Внаслідок ударів зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки, надвірні споруди, адміністративна та інші будівлі. Також вибиті вікна у будівлях медичного закладу та пожежно-рятувального підрозділу.

Після атаки виникли три осередки пожеж. Горіли житловий будинок, автомобілі, складська будівля та суха трава на відкритій території.

На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС і комунальні служби міста, які ліквідовують наслідки обстрілу.