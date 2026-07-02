У Росії паливна криза б’є по врожаю: фермери бояться не зібрати зерно

У російському зерновому поясі фермери побоюються, що не зможуть зібрати врожай через паливну кризу, спричинену українськими ударами безпілотників по нафтопереробних заводах і нафтобазах. Про це пише Reuters.

Удари по енергетичній інфраструктурі РФ призвели до скорочення поставок пального, обмежень у більшості регіонів і зростання невдоволення серед населення.

Через дефіцит водії в Росії почали створювати карти та обмінюватися інформацією про те, на яких заправках є пальне і де менші черги.

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Нестача бензину також провокує конфлікти. У соцмережах з’являються відео, на яких водії сваряться та б’ються у чергах на заправках.

На тлі дефіциту в російському сегменті інтернету різко зросла кількість запитів “як злити бензин”. За даними iPhones.ru з посиланням на статистику Яндекса, до 21 червня кількість таких пошуків збільшилася до понад 9300 проти 697 місяцем раніше.

У деяких регіонах роздрібні ціни на бензин піднялися до одних із найвищих у Європі. У Севастополі, найбільшому місті окупованого Криму, ціни на бензин лише за останній тиждень зросли на 30%.

За даними Росстату, середня ціна бензину в Росії минулого тижня становила 72,38 рубля за літр. Водночас на окремих заправках у регіонах, які зіткнулися з дефіцитом, ціни сягали 2,42 долара за літр.

Москва спочатку намагалася применшити проблему, пояснюючи дефіцит локальними перебоями. Водночас Володимир Путін визнав наявність труднощів і пообіцяв заходи для стабілізації ринку.

Він заявив, що особливо важливо зберегти поставки для аграрного сектору, оскільки “від цього залежить урожай”.

У соцмережах з’являються повідомлення про фермерів у родючому чорноземному регіоні, які не можуть дозволити собі пальне для збирання врожаю. В одному з дописів ідеться про фермера, якому довелося їхати комбайном на звичайну заправку після відмови заправити каністру.

Віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що проблеми вирішуються. За даними Reuters, Росія вже почала морський імпорт бензину з Індії, а Казахстан погодився поставити 50 тисяч тонн пального у липні та серпні.

У деяких регіонах через дефіцит пального скорочують базові послуги. У Забайкальському краї скасували частину автобусних маршрутів, а компанія з вивезення сміття призупинила роботу в чотирьох районах, пославшись на обмеження з пальним.

У Ростові-на-Дону місцева жителька Тетяна Сєдих, яка чекала в черзі на заправці, сказала Reuters, що рада користуватися дизельним авто.

“Черга за бензином просто шалена… Я вже починаю думати, може, варто ходити на роботу пішки”, — сказала вона.