Через атаку РФ у КиївЗоо постраждали черепахи й крокодили

Унаслідок нічної російської атаки на Київ у столичному зоопарку постраждали тварини та пошкоджені будівлі. Про це повідомила КМДА.

У КиївЗоо після нічного удару РФ пошкоджені будівлі, постраждали тварини / Фото: t.me/KyivCityOfficial

За даними міської влади, через вибухову хвилю травм зазнали черепахи й крокодили. Працівники КиївЗоо, які цілодобово доглядають за тваринами, одразу надали їм необхідну допомогу.

У КМДА зазначили, що, на щастя, жодна тварина не загинула. Наразі всі тварини перебувають у безпеці.

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На території КиївЗоо пошкоджені будівлі відділу приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище та північна вхідна група.

Також пошкоджень зазнали екзотичні рослини зимового саду.

Через наслідки атаки тимчасово не працюють північна вхідна група та паркінг.

Вхід до зоопарку здійснюється через Центральний вхід. Решта території КиївЗоо працює у штатному режимі.