На Хмельниччині судитимуть експравоохоронців, які допомагали приховати смертельну ДТП

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох колишніх правоохоронців із Хмельницької області, яких обвинувачують у допомозі нетверезому водію приховати обставини смертельної ДТП. Про це повідомило ДБР.

Нетверезий водій збив підлітка: експравоохоронців обвинувачують у приховуванні злочину / Фото: ДБР

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Розслідування проводили за сприяння керівництва Нацполіції.

За даними слідства, аварія сталася вночі у селі Понінка Шепетівського району. Автомобіль збив 17-річного велосипедиста, який загинув на місці.

Реклама

Реклама

Слідство встановило, що водієм був син колишнього керівника одного з правоохоронців. За версією ДБР, той скористався особистими зв’язками та попросив допомогти синові уникнути відповідальності.

Правоохоронці, які прибули на місце ДТП, вимкнули нагрудні відеореєстратори. Також вони, за даними слідства, допомогли змінити розташування транспортних засобів після аварії.

Крім того, обвинувачені навмисно затягували проведення огляду водія на стан сп’яніння до прибуття слідчо-оперативної групи.

Попри це експертиза підтвердила, що вміст алкоголю в крові водія становив 1,73 проміле.

У ДБР зазначили, що такі дії ускладнили розслідування, однак не завадили встановити всі обставини смертельної аварії.

Раніше суд визнав водія винним і засудив його до 9 років позбавлення волі.

Обидва обвинувачені вже звільнені з правоохоронних органів. Своєї вини вони не визнають.

Їх судитимуть за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 396 КК України — приховування особливо тяжкого злочину, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.