“ППО — критичне питання”: Зеленський звернувся до партнерів після удару по Києву

Президент Володимир Зеленський заявив, що після масованої російської атаки на Київ постачання систем протиповітряної оборони для України є першочерговим і критичним питанням. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

Наслідки масованого удару по Києву 2 липня 2026 року / Фото: ДСНС

За словами Зеленського, у Києві триває ліквідація наслідків російського удару. Рятувальники розбирають завали, шукають людей і надають допомогу постраждалим.

У столиці зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях. Переважно це звичайні житлові будинки. Також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель і підприємства.

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Станом на зараз відомо про 13 загиблих унаслідок російської атаки на Київ. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Ще понад 90 людей були поранені. За словами президента, кожному, хто цього потребує, надається вся необхідна допомога.

Також п’ятеро людей постраждали на Харківщині, серед них дитина. Ще двоє людей постраждали на Київщині, де російські удари також були спрямовані по цивільній інфраструктурі.

Крім того, цієї ночі Росія била по Сумщині, Дніпропетровщині, Запоріжжю та Черкащині.

За словами Зеленського, загалом уночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет різних типів, майже половина з яких були балістичними, а також майже 500 ударних дронів, зокрема реактивні “шахеди”.

Основний удар був спрямований саме на Київ. Значну частину засобів повітряного нападу українським захисникам неба вдалося збити, але не всі.

“Постачання ППО для України — це абсолютно першочергове і критичне питання”, — наголосив президент.

Зеленський зазначив, що важливими є внески партнерів у програму PURL, оскільки вона “прямо працює на порятунок людей”.

Глава держави також наголосив, що кожна двостороння домовленість України з партнерами щодо ППО справді допомагає.

Окремо Зеленський заявив про важливість реалізації домовленостей щодо виробництва антибалістики.

За його словами, Україна дуже розраховує на рішення США щодо ліцензій на системи Patriot та іншої спільної роботи.

“Це те, що може зупинити війну та подібні удари”, — заявив президент.

Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну, українців і захист життя.