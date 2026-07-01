В Україні 2 липня буде до +37°, на заході пройдуть дощі з грозами

У четвер, 2 липня, у більшості областей України утримається суха спекотна погода.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, синоптичну ситуацію в більшості регіонів продовжуватиме визначати сухе розпечене повітря тропічного походження та поле слабко підвищеного тиску.

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Водночас у західні області надійде активний атмосферний фронт із Західної Європи. Він принесе нестійку погоду з дощами різної інтенсивності — від помірних до значних місцями вдень. Спека там дещо спаде.

У західних областях очікується мінлива хмарність, помірні дощі, вдень місцями значні, грози, в окремих районах град та шквали 15–20 м/с.

На решті території прогнозують невелику хмарність без опадів.

Вітер буде південно-східний, у західних областях із переходом на північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 18–23°. Вдень очікується 29–34°, у центральних та південних областях місцями сильна спека 35–37°. У західних областях буде 26–31°.

У Київській області та Києві прогнозують невелику хмарність без опадів.

Вітер буде південно-східний, 5–10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 18–23°, вдень 29–34°. У Києві вночі очікується 20–22°, вдень 30–32°.