Англія ледь не вилетіла з ЧС, але Кейн врятував команду наприкінці гри

Збірна Англії вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу, здобувши вольову перемогу над Демократичною Республікою Конго з рахунком 2:1, передає Reuters.

Головним героєм матчу став Гаррі Кейн, який забив двічі у заключні 15 хвилин гри.

ДР Конго несподівано вийшла вперед уже на 7-й хвилині. Браян Сіпенга отримав м’яч після довгої передачі капітана команди Шанселя Мбемба та потужним ударом з гострого кута пробив Джордана Пікфорда біля ближньої стійки.

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Для 28-річного Сіпенги цей гол став першим за національну збірну.

Англія мала кілька моментів ще до перерви. Після штрафного Деклана Райса м’яч від коліна захисника пройшов поруч зі стійкою, а згодом Джуд Беллінгем пробив головою у площину воріт, але Ліонель Мпасі здійснив сейв однією рукою.

Також Маркус Рашфорд мав шанс зрівняти рахунок, однак його удар виніс з лінії воріт Аарон Ван-Біссака. Мпасі також відбив удари Беллінгема та Кейна, а апеляцію капітана Англії щодо пенальті арбітр залишив без реакції.

Наприкінці першого тайму ДР Конго могла подвоїти перевагу, але після прострілу Ван-Біссаки Йоан Вісса спрямував м’яч у стійку.

У другому таймі Англія продовжувала тиснути, однак оборона ДР Конго довго стримувала атаки суперника. Головний тренер англійців Томас Тухель кілька разів емоційно реагував біля бровки та провів заміни.

На 75-й хвилині Кейн зрівняв рахунок, замкнувши головою подачу Антоні Гордона.

За чотири хвилини до завершення основного часу форвард забив переможний м’яч. Кейн змістився вздовж лінії штрафного майданчика та завдав потужного удару, швидкість якого сягнула майже 100 км/год.

Цей гол став для Кейна 13-м на чемпіонатах світу. За цим показником він випередив Пеле в історичному списку бомбардирів турніру.

У наступному раунді Англія зіграє з Мексикою. Матч відбудеться в Мехіко у неділю.