Норвегія обіграла Кот-д’Івуар і зіграє з Бразилією в 1/8 фіналу ЧС

Норвегія обіграла Кот-д’Івуар у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу та вийшла на Бразилію.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь норвежців.

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Переможний гол на 86-й хвилині забив Ерлінг Голанд. Для нього це був п’ятий м’яч на турнірі.

Норвезький вінгер Антоніо Нуса відкрив рахунок за шість хвилин до перерви ударом із підкруткою.

На 74-й хвилині запасний гравець Кот-д’Івуару Амад Діалло зрівняв рахунок після індивідуального проходу.

У середині другого тайму Торбйорн Геггем мав шанс забити після кутового, але його удар винесли з лінії воріт.

Норвегія повторила історичний рекорд збірної з виходом до 1/8 фіналу: на цій стадії грала у 1938 та 1998 роках, але без перемог.

Наступний матч збірна Норвегії зіграє проти Бразилії 5 липня, о 23:00 за київським часом.