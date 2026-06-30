        Спорт

        Норвегія обіграла Кот-д’Івуар і зіграє з Бразилією в 1/8 фіналу ЧС

        Віктор Алєксєєв
        30 Червня 2026 22:17
        читать на русском →
        Голанд забив переможний гол Кот-д’Івуару на 86-й хвилині / Фото: Reuters
        Голанд забив переможний гол Кот-д’Івуару на 86-й хвилині / Фото: Reuters

        Норвегія обіграла Кот-д’Івуар у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу та вийшла на Бразилію.

        Про це повідомляє Reuters.

        Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь норвежців.

        Реклама
        Реклама

        Переможний гол на 86-й хвилині забив Ерлінг Голанд. Для нього це був п’ятий м’яч на турнірі.

        Норвезький вінгер Антоніо Нуса відкрив рахунок за шість хвилин до перерви ударом із підкруткою.

        На 74-й хвилині запасний гравець Кот-д’Івуару Амад Діалло зрівняв рахунок після індивідуального проходу.

        У середині другого тайму Торбйорн Геггем мав шанс забити після кутового, але його удар винесли з лінії воріт.

        Норвегія повторила історичний рекорд збірної з виходом до 1/8 фіналу: на цій стадії грала у 1938 та 1998 роках, але без перемог.

        Наступний матч збірна Норвегії зіграє проти Бразилії 5 липня, о 23:00 за київським часом.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov