Норвегія обіграла Кот-д’Івуар і зіграє з Бразилією в 1/8 фіналу ЧС

Норвегія обіграла Кот-д’Івуар у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу та вийшла на Бразилію.
Про це повідомляє Reuters.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь норвежців.
Переможний гол на 86-й хвилині забив Ерлінг Голанд. Для нього це був п’ятий м’яч на турнірі.
Норвезький вінгер Антоніо Нуса відкрив рахунок за шість хвилин до перерви ударом із підкруткою.
На 74-й хвилині запасний гравець Кот-д’Івуару Амад Діалло зрівняв рахунок після індивідуального проходу.
У середині другого тайму Торбйорн Геггем мав шанс забити після кутового, але його удар винесли з лінії воріт.
Норвегія повторила історичний рекорд збірної з виходом до 1/8 фіналу: на цій стадії грала у 1938 та 1998 роках, але без перемог.
Наступний матч збірна Норвегії зіграє проти Бразилії 5 липня, о 23:00 за київським часом.