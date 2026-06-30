Хвиля спеки випробовує українських солдатів у танках радянських часів

Рекордна спека, яка охопила значну частину Європи та дісталася України, створила додаткові труднощі для військових на фронті.

Про це повідомляє Reuters.

Особливо важко спека переноситься всередині радянських танків, де екіпажі фактично перебувають у закритому сталевому корпусі.

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Головний сержант танкового батальйону 65-ї окремої механізованої бригади з позивним “Симпатяга” розповів, що після виконання бойового завдання машина дуже нагрівається.

За його словами, температура всередині танка може ставати надзвичайно високою.

Він зазначив, що на відміну від танків Abrams, Challenger і Leopard, які передали західні партнери, радянський Т-72 не має кондиціонера.

Танки Т-72 можуть важити від 41 до 45 тонн, тому під літнім сонцем вони перетворюються на розпечені пастки.

У віддаленому зеленому районі Запорізької області військові сиділи на своєму танку та поливали обличчя водою з пляшки, намагаючись охолонути.

На вихідних температура в регіоні трималася близько 30 градусів, а до вівторка, за прогнозами, мала піднятися приблизно до 36 градусів.

Попри виснажливу спеку, екіпаж заявив, що продовжує стримувати просування російських військ.

“Попри суворі погодні умови — зараз пекельну спеку, а взимку мороз і багнюку — ми все одно тримаємо лінію”, — сказав військовий.

Він додав, що українські захисники продовжують воювати проти російських сил, не дають їм просуватися та намагаються витіснити їх із позицій.