РФ повертає танки на поле бою, адаптуючись до дронної війни — Forbes

Росія почала застосовувати нову танкову тактику, намагаючись подолати позиційний глухий кут на фронті. Вона передбачає використання танків у зв’язці з дронами замість традиційних масованих бронетанкових наступів.

Попри триваючі мирні переговори, Росія продовжує масштабний наступ із метою захоплення ключових територій України. Протягом минулого року основну роль у штурмах відігравала піхота — інколи з використанням мотоциклів, квадроциклів і навіть коней, тоді як танки майже зникли з поля бою через високу загрозу з боку українських FPV-дронів і бомбардувальних безпілотників.

За даними Forbes, російські спроби повернути бронетехніку — зокрема шляхом встановлення сіток і імпровізованого захисту — виявилися малоефективними. Без належної бронепідтримки піхотні атаки стають повільнішими, більш вразливими та супроводжуються значними втратами. У відповідь Міноборони РФ заявило про запровадження нової тактики застосування танків.

Суть тактики полягає у взаємодії двох танків із постійною підтримкою дронів. Один танк працює з віддаленої позиції, ведучи вогонь, тоді як другий швидко маневрує вперед у бік лінії зіткнення. Безпілотники забезпечують розвідку, коригування вогню та ситуаційну обізнаність. Танки регулярно міняються ролями, щоб не залишатися нерухомими цілями, водночас підтримуючи інтенсивний вогневий тиск.

Forbes зазначає, що така схема різко відрізняється від радянської доктрини, яка передбачала масоване застосування танків після потужної артпідготовки. У сучасних умовах великі скупчення бронетехніки швидко виявляються дронами й знищуються, особливо в міській місцевості, де вузькі проходи дозволяють зупинити наступ знищенням лише однієї машини.

Водночас аналітики наголошують, що нова тактика не усуває ключових проблем російської армії. Танки залишаються вразливими до дронів, оператори яких працюють поза зоною прямого вогню. Крім того, така модель потребує стабільного зв’язку між танками, дронами та піхотою, що ускладнюється діями українських засобів радіоелектронної боротьби.

Окремою проблемою залишається логістика. Танки потребують значних обсягів дизельного пального, тоді як російські підрозділи вже стикаються з труднощами у постачанні води, їжі та боєприпасів через удари українських дронів по шляхах підвозу.

Попри це, Forbes вважає, що нова тактика може дати Росії короткострокові результати. Уздовж приблизно 600-мильного фронту російські війська намагаються просуватися в напрямку таких міст, як Покровськ, Костянтинівка, Часів Яр та Торецьк, але без танкової підтримки утримати захоплені позиції складно.

Водночас видання прогнозує, що Україна швидко адаптується, як це вже неодноразово було раніше. Очікується подальше посилення ролі дронів, удари по логістиці та встановлення протитанкових загороджень. У підсумку нова тактика може тимчасово змінити динаміку боїв, але навряд чи призведе до стійкого оперативного успіху Росії чи істотно змінить баланс війни.