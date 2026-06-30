FT: Україна стверджує, що може законно атакувати “тіньовий флот” Росії

Україна заявила, що судна російського “тіньового флоту” можуть розглядатися як військові активи, оскільки вони перевозять російське паливо та забезпечують доходи для продовження війни.

Про це повідомляє Financial Times.

У листі до Міжнародної морської організації від 26 червня віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба зазначив, що виникають “законні питання”, чи можна діяльність таких суден вважати виключно звичайними комерційними операціями.

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За оцінками, торік Україна уразила близько десятка суден “тіньового флоту” — підсанкційних кораблів, які зазвичай перевозять російські вантажі. Київ також заявляє, що з початку війни у 2022 році Росія вдарила по понад 200 комерційних суднах.

Москва на початку червня звинуватила Київ у “тероризмі” в листі до Міжнародної морської організації через атаку на російський LNG-танкер Arctic Metagaz у Середземному морі в березні.

Кулеба у відповідь зазначив, що російські судна, які перевозять нафту й газ, є критично важливими для формування бюджетних доходів РФ і продовження її воєнних зусиль.

За даними FT, атаки обох сторін у Чорному морі останніми місяцями почастішали.

Україна цього місяця вдарила по російському порту Кавказ, а в травні — по Туапсе. Росія, зі свого боку, продовжує атаки на українські порти Одеса, Чорноморськ і Южний.

У листі Кулеба заявив, що Росія атакувала 59 торговельних суден, зокрема турецьке вантажне судно MV Victress і німецьке Helga, яке перевозило 25 тис. тонн кукурудзи до Чорноморська.

Після удару на містку MV Victress спалахнула сильна пожежа, через що судно стало непридатним до плавання. Helga також зазнала пошкоджень від пожежі.

Кулеба написав, що ці атаки є черговим доказом грубого нехтування Росією міжнародним гуманітарним правом, законами ведення морської війни та безпекою торговельного судноплавства.

Росія у своєму листі заявила, що після удару по Arctic Metagaz, який перевозив російське паливо до Китаю, судно втратило керування, а екіпаж був змушений його залишити.

За даними морської розвідувальної компанії Windward, після березневої атаки жоден LNG-танкер під російським прапором не проходив через Середземне море. Натомість такі судна обирають маршрут навколо мису Доброї Надії.

Європейські країни також посилили тиск на судна “тіньового флоту”, які часто ходять під фальшивими прапорами або без визнаного західного страхування та документів.

За оцінками суднових брокерів, глобальний “тіньовий флот”, який також обслуговує Іран і Венесуелу, на тлі посилення санкцій проти Москви та Тегерана зріс до понад 1500 танкерів.

Союзники України в ЄС і Великій Британії тиснуть на реєстри прапорів, зокрема Барбадос, Панаму та Камерун, щоб вони знімали з реєстрації судна “тіньового флоту”. Це дозволило б надалі проводити їхню перевірку.

14 червня Велика Британія затримала в Ла-Манші один танкер “тіньового флоту” з російським вантажем, а минулого тижня Франція перехопила російське судно “тіньового флоту” у Середземному морі.