Федоров анонсував новий стандарт забезпечення Сил оборони дронами

Міністерство оборони запускає перший етап проєкту “Базовий рівень” — мінімально гарантований рівень щомісячного забезпечення підрозділів засобами БпЛА.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, один із ключових запитів військових — більш рівномірне та прогнозоване укомплектування дронами. Наразі забезпечення безпілотниками й технікою між бригадами залишається нерівномірним, через що підрозділам складніше планувати роботу та бойові операції.

Реклама

Реклама

Проєкт “Базовий рівень забезпечення” запускають разом із Генеральним штабом.

До першого етапу увійдуть найбільш затребувані типи дронів: FPV на радіозв’язку та оптоволокні, “мавіки”, бомбери, крила-розвідники та легкі middle-strike.

Надалі “Базовий рівень” поступово розширюватимуть на інші категорії озброєння й військової техніки.

Підрозділи отримають визначений ресурс, який дозволить планувати роботу та бойові операції на кілька місяців уперед. Водночас виробники матимуть прогнозований попит на 6–12 місяців, що має допомогти масштабувати виробництво.

Підрозділи зможуть самостійно обирати запропоновані БпЛА через DOT-Chain, а система формуватиме постачання за прозорими правилами.

Якщо потрібного типу дрона тимчасово не буде в наявності, підрозділ отримає інший із такими ж або схожими характеристиками.

Поставки в межах проєкту мають розпочатися вже в липні.

За словами Федорова, це лише перший етап. Надалі “Базовий рівень забезпечення” масштабуватимуть не лише на дрони, а й на інші категорії озброєння та військової техніки, щоб цей підхід став новим стандартом забезпечення для Сил оборони.