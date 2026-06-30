Війна змінює природу: біля фронту знайшли пташині гнізда з оптоволокна

Біля лінії фронту в Україні знайшли маленьке пташине гніздо, сплетене з трави та оптоволоконного кабелю.

Про це повідомляє Reuters.

За словами дослідників, така знахідка показує, як понад чотирирічна війна змінює природне середовище.

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Птахи в Україні почали вплітати у гнізда кабелі від дронів / Фото: Reuters

Ділянки вздовж 1200-кілометрової лінії фронту вкриті надтонкими оптоволоконними кабелями, які українські та російські військові використовують для керування ударними дронами з повітря. Такі кабелі роблять безпілотники невразливими до радіоелектронного придушення.

Кабелі можуть тягнутися на 20 кілометрів. Вони заплутуються у деревах, лежать на полях і дахах будинків у прифронтових регіонах України, виблискуючи на сонці, як велетенське павутиння.

Старша наукова співробітниця київського Музею війни Яна Гринько розповіла, що птахи почали використовувати викинуті кабелі для плетіння гнізд. Військові передали музею з фронту два такі гнізда.

За словами Гринько, такі об’єкти, як пташині гнізда з фрагментами оптоволокна, демонструють зміну характеру війни.

Дослідники поки не знають, які саме птахи зробили ці гнізда і як вони збирали довгі кабелі.

Одне з гнізд переважно складається із сухої трави та оптоволоконного кабелю. За словами Гринько, воно досить щільно скручене.

Reuters поспілкувався з кількома українськими військовими у прифронтових районах Донецької, Харківської та Запорізької областей, які знаходили такі гнізда та публікували їхні фото й відео в мережі.

Одне з двох гнізд залишиться в Києві як частина воєнної колекції Музею війни. Інше відправлять на дослідження до Нідерландів, після чого його мають повернути.

Біолог з нідерландського Лейдена Ауке-Флоріан Хімстра, яка спеціалізується на штучних матеріалах у пташиних гніздах, заявила, що Україна має багате пташине біорізноманіття, тому такі гнізда могли збудувати багато різних видів.

За її словами, дослідники шукатимуть у гнізді сліди ДНК, щоб визначити, який саме птах його зробив.

Хімстра зазначила, що ніколи раніше не бачила подібних гнізд, хоча дослідила їх дуже багато.

Вплив оптоволокна на птахів може бути неоднозначним. За словами біолога, кабель може шкодити, якщо птахи заплутаються в ньому, але водночас може допомогти їм зробити міцніше гніздо.

Хімстра наголосила, що документування такого гнізда є також фіксацією впливу війни на природу в Україні.