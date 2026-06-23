Подружжя знайшло у лісі двох маленьких ведмежат і врятувало їм життя

У Національному природному парку «Синевир» повідомили про порятунок двох осиротілих ведмежат, яких знайшли у лісі.

Двох маленьких ведмежат виявило молоде подружжя Роман та Аня під час прогулянки лісовим масивом неподалік свого населеного пункту. Їхню увагу привернув голосний писк і плач.

Підійшовши ближче, пара побачила двох крихітних ведмежат, які сиділи високо на деревах. Малюки виглядали наляканими та безпорадними. Водночас Роман та Аня розуміли, що поруч може бути ведмедиця, яка захищає виводок і становить небезпеку для людини, тому одразу залишили це місце.

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Наступного дня Роман повернувся, щоб перевірити, чи не повернулася мати ведмежат. Він знову почув писк, але ведмедиці поруч не було.

Чоловік спостерігав за ситуацією протягом двох днів, сподіваючись, що мати повернеться. Однак ведмежата залишалися самі, були виснажені та голодні. На третій день він забрав малюків додому, де їх нагодували.

Роман розумів, що ведмеді є дикими хижаками і тримати їх у домашніх умовах не можна. Він звернувся до Національного природного парку «Синевир», на території якого працює Реабілітаційний центр бурого ведмедя.

Керівництво парку погодилося прийняти ведмежат і організувало їхнє перевезення.

Фахівці прибули на місце, забрали ведмежат і забезпечили їхнє безпечне транспортування до спеціалізованого центру.

За попереднім оглядом до та після перевезення, стан ведмежат оцінюють як стабільний.

Двох ведмежат-сиріт передали до реабілітаційного центру «Синевир» / Фото: Національний природний парк “Синевир”

«Малеча почувається трохи стурбовано, що є абсолютно природним для такої ситуації, але загалом їхній стан задовільний», — прокоментував ветеринар Юрій Маслей.

Тепер на ведмежат чекає процес адаптації, правильний раціон і догляд фахівців «Синевиру».