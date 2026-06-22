До +32, але з грозами: якою буде погода в Україні у вівторок

У вівторок, 23 червня, в Україні збережеться тепла літня погода, однак у низці регіонів очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали. Температура повітря вдень підніматиметься до +32°.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, вночі в північних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ. На решті території країни опадів не очікується.

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Вдень дощі та грози прогнозують майже по всій Україні, за винятком північних і північно-східних областей. В окремих районах можливі град та шквали вітру швидкістю 15–20 м/с.

На Закарпатті та Прикарпатті місцями очікуються значні дощі.

Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °C. Вдень повітря прогріється до +27…+32 °C, а в західних та північних областях буде дещо прохолодніше — синоптики прогнозують +23…+28 °C.