        Суспільство

        У патрульної поліції Києва новий керівник: що відомо про Єгора Голубова

        Галина Шподарева
        22 Червня 2026 20:22
        читать на русском →
        Єгор Голубов / Фото: Патрульна поліція Києва
        Єгор Голубов / Фото: Патрульна поліція Києва

        У Києві призначили нового керівника Управління патрульної поліції. Ним став майор поліції Єгор Голубов, якого представили особовому складу керівники Національної поліції та Департаменту патрульної поліції.

        Про це повідомили в патрульній поліції Києва.

        Нового очільника столичної патрульної поліції представили заступник голови Національної поліції та виконувач обов’язків начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич, а також перший заступник начальника департаменту Олексій Білошицький.

        Реклама
        Реклама

        Єгор Голубов розпочав службу в патрульній поліції у 2016 році на Донеччині. За цей час він пройшов шлях від патрульного до командира батальйону.

        Останніми роками Голубов очолював батальйон патрульної поліції у Краматорську та Слов’янську Донецької області. Під час повномасштабної війни він виконував завдання у прифронтовому регіоні.

        У патрульній поліції зазначили, що досвід роботи в умовах війни став одним із факторів, які враховувалися під час призначення нового керівника столичного управління.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov