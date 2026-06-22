У патрульної поліції Києва новий керівник: що відомо про Єгора Голубова

У Києві призначили нового керівника Управління патрульної поліції. Ним став майор поліції Єгор Голубов, якого представили особовому складу керівники Національної поліції та Департаменту патрульної поліції.

Про це повідомили в патрульній поліції Києва.

Нового очільника столичної патрульної поліції представили заступник голови Національної поліції та виконувач обов’язків начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич, а також перший заступник начальника департаменту Олексій Білошицький.

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Єгор Голубов розпочав службу в патрульній поліції у 2016 році на Донеччині. За цей час він пройшов шлях від патрульного до командира батальйону.

Останніми роками Голубов очолював батальйон патрульної поліції у Краматорську та Слов’янську Донецької області. Під час повномасштабної війни він виконував завдання у прифронтовому регіоні.

У патрульній поліції зазначили, що досвід роботи в умовах війни став одним із факторів, які враховувалися під час призначення нового керівника столичного управління.