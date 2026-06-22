Україна відмовилася від узгодженої зустрічі Зеленського і Навроцького у Варшаві, — Канцелярія президента Польщі

Українська сторона відмовилася від раніше погодженої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького у Варшаві, запропонувавши перенести її на більш пізній термін. У Канцелярії президента Польщі заявили, що розцінили це як небажання Києва вести предметний діалог із польським лідером.

Про це заявив державний секретар Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач, пише Rzeczpospolita.

За словами Пшидача, протягом останніх тижнів між Польщею та Україною тривали дипломатичні консультації. Він стверджує, що після його розмов із керівником Офісу президента України Кирилом Будановим обговорювалася можливість телефонної розмови між Зеленським і Навроцьким.

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“Але від цієї телефонної розмови президент Зеленський відмовився, не захотів розмовляти телефоном”, — сказав Пшидач.

Після цього, за його словами, українська сторона запропонувала провести особисту зустріч у Варшаві. Сторони погодили конкретні дату та час переговорів, однак згодом Київ відмовився і від цього формату.

“І від цієї дати, і від цього візиту українська сторона також відмовилася, запропонувавши чергову віддалену дату в майбутньому”, — заявив польський чиновник.

У зв’язку з цим, за словами Пшидача, у Варшаві дійшли висновку, що українська сторона “не була зацікавлена в реальній дискусії з президентом Польщі”.

Нагадаємо, 19 червня Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з присвоєнням одному з підрозділів Збройних сил України почесного найменування “Героїв УПА”. Водночас польський президент наголошував, що це рішення не спрямоване проти українського народу і не означає зміни підтримки України у війні з Росією.