У Зеленського ще аналізують можливість поїздки на конференцію з відбудови у Ґданську

В Офісі президента України ще аналізують можливість поїздки Володимира Зеленського на Конференцію з відбудови України URC2026, яка має відбутися 25–26 червня у польському Ґданську. Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на радника президента з питань комунікацій Дмитра Литвина.

На запитання журналістів у понеділок, чи вже ухвалене рішення щодо візиту глави держави на конференцію, Литвин відповів: “Ще аналізують”.

Минулого тижня міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував, що Зеленський оголосить рішення про участь або неучасть у конференції в понеділок, 22 червня.

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Водночас Сибіга заявляв, що багато міжнародних партнерів висловили солідарність з позицією України та засудили дії президента Польщі Кароля Навроцького, який позбавив український народ в особі президента України польського ордена Білого Орла.

Скандал між Києвом і Варшавою розгорівся після того, як 19 червня Навроцький оголосив про рішення позбавити Зеленського найвищої польської нагороди. Своє рішення він пояснив розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії.

Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Він також розкритикував рішення Зеленського присвоїти Окремому центру спеціальних операцій “Північ” Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування на честь Героїв УПА.

Після цього від польського ордена Білого Орла відмовилися другий президент України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко та колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Про відмову від низки польських державних нагород також заявили інші чинні та колишні державні діячі.

Зеленський у відповідь заявив, що орден Білого Орла є символом довіри польської держави та вдячності народу. Він наголосив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії.

Водночас президент зазначив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо подібні символи залишаються у Катерини II, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера.