Українські ракети уразили у Воронежі завод електроніки для ракет “Іскандер” і Х-101

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ 22 червня завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів для російських ракет у місті Воронеж. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, для ураження використовували високоточні крилаті ракети повітряного базування.

У Генштабі зазначили, що це підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виробляє електроніку, яку використовують у російських ракетах, зокрема для ОТРК “Іскандер”.

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Також завод у межах кооперації виробляє та постачає електронну компонентну базу для російського ракетного озброєння і систем ППО.

Зокрема, йдеться про транзисторні збірки та матриці для блоків крилатих ракет Х-101, напівпровідникові матриці для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ “Заря-61М” у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК “Іскандер-К”, а також діоди й транзисторні збірки для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК “Панцирь-С1”.

У Генштабі наголосили, що продукція цього заводу безпосередньо використовується Росією для виготовлення високоточної керованої зброї, якою окупанти завдають ударів по Україні та вбивають мирних жителів.

За оцінкою військових, знищення потужностей об’єкта суттєво погіршить здатність Росії виробляти нові ракети.

“Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України”, — зазначили у Генштабі.