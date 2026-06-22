У Києві запобігли теракту біля адмінбудівлі: затримані двоє агентів ФСБ

Служба безпеки України та Національна поліція запобігли теракту біля однієї з адміністративних будівель у центрі Києва. Затримано двох агентів ФСБ, які після виконання завдання намагалися втекти до Росії через Білорусь. Про це повідомили СБУ та Нацполіція.

СБУ і поліція затримали агентів ФСБ, які готували теракт у центрі Києва / Фото: СБУ

За даними слідства, фігуранти заклали саморобний запальний пристрій під генератор біля адмінбудівлі у Шевченківському районі столиці. Підрив генераторної установки мав спричинити пожежу та значне вогневе ураження сусідньої будівлі.

У Нацполіції уточнили, що повідомлення про підпал генератора на території одного з вищих навчальних закладів надійшло до поліції Києва днями. Під час огляду місця події вибухотехніки виявили саморобний вибуховий пристрій.

Реклама

Реклама

За даними СБУ, агенти планували активувати механізм дистанційно вже під час втечі у напрямку Білорусі. Звідти вони мали намір нелегально перетнути кордон за допомогою надувного човна і потрапити до Росії.

Правоохоронці завчасно викрили зловмисників, задокументували їхні дії та затримали під час спроби втечі. За повідомленням СБУ, фігурантів затримали у пасажирському поїзді в напрямку Чернігівщини. У Нацполіції зазначили, що їх затримали під час спроби незаконного перетину кордону з Білоруссю, коли обидва були переодягнені у військову форму.

За матеріалами справи, підготовкою теракту займалися двоє мешканців Києва віком 34 та 35 років. Один із них — військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, інший — столичний маркетолог.

У СБУ заявили, що обидва потрапили в поле зору російських спецслужб через Telegram-канали, де публікували коментарі на підтримку кремлівського режиму. У разі виконання завдання росіяни обіцяли “евакуювати” їх на територію РФ і надалі працевлаштувати у ФСБ.

Також, за даними спецслужби, навпроти місця запланованого теракту агенти встановили замасковану телефонну камеру з віддаленим доступом для російської спецслужби. Щоб позбутися доказів, вони спорядили її ще одним саморобним пристроєм, який планували підірвати після атаки на генератор.

Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони з доказами роботи на ворога та надувний човен для незаконного перетину державного кордону.

СБУ також встановила, що перед підготовкою теракту фігуранти виконували “тестові” завдання від російських кураторів. Зокрема, вони заклали схрон зі зброєю та боєприпасами у лісосмузі в передмісті Києва, а геолокацію передали ФСБ.

Крім того, агент-військовослужбовець, за даними СБУ, передавав ворогу інформацію про військові об’єкти, зокрема один із полігонів, розташоване там озброєння та кількість військовослужбовців.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за статтею про закінчений замах на вчинення терористичного акту. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію їхніх дій як державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Фігуранти перебувають під вартою. За даними СБУ, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.