Росіяни вдарили ракетами по освітніх закладах у Білопіллі: є постраждала

Вранці російські війська завдали ракетного удару по Білопіллю Сумської області. Дві ракети влучили в будівлі освітніх закладів. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, будівлі зазнали значних пошкоджень.

Дітей у навчальних закладах під час удару не було. Водночас на місці перебували працівники.

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Унаслідок атаки є постраждалі. Працівницю одного із закладів госпіталізували, їй надають необхідну медичну допомогу.

Вибуховою хвилею також пошкоджено будинки поруч.

Усі наслідки російського удару з’ясовуються.