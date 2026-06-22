        Події

        Росіяни вдарили ракетами по освітніх закладах у Білопіллі: є постраждала

        Сергій Бордовський
        22 Червня 2026 11:43
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        У Білопіллі ракети влучили в будівлі навчальних закладів / Фото: Сумська ОВА
        У Білопіллі ракети влучили в будівлі навчальних закладів / Фото: Сумська ОВА

        Вранці російські війська завдали ракетного удару по Білопіллю Сумської області. Дві ракети влучили в будівлі освітніх закладів. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        За його словами, будівлі зазнали значних пошкоджень.

        Дітей у навчальних закладах під час удару не було. Водночас на місці перебували працівники.

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        Унаслідок атаки є постраждалі. Працівницю одного із закладів госпіталізували, їй надають необхідну медичну допомогу.

        Вибуховою хвилею також пошкоджено будинки поруч.

        Усі наслідки російського удару з’ясовуються.


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