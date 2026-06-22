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        РФ вдарила по цивільних суднах біля українських портів: загинув громадянин Єгипту

        Сергій Бордовський
        22 Червня 2026 07:47
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        Російські безпілотники пошкодили судна під прапорами Панами, Палау та Белізу / Скриншот
        Російські безпілотники пошкодили судна під прапорами Панами, Палау та Белізу / Скриншот

        У ніч проти 22 червня російські безпілотники атакували цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів. Унаслідок удару загинув член екіпажу одного із суден. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

        За його словами, внаслідок атаки були уражені два цивільні торговельні судна. Після удару безпілотника на судні під прапором Панами виникла пожежа.

        Загинув 58-річний кухар, громадянин Єгипту. Ще восьмеро моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були змушені евакуюватися на рятувальному плоту.

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        Судно зазнало значних пошкоджень і втратило морехідний стан.

        Кулеба також повідомив, що цієї ночі росіяни атакували судна під прапорами Палау та Белізу. За його словами, на щастя, там обійшлося без постраждалих, а пошкоджені судна продовжили рух.

        Віцепрем’єр назвав атаку черговим воєнним злочином Росії. Він наголосив, що удари по торговельному флоту та гуманітарних морських маршрутах є прямою загрозою глобальній продовольчій та економічній безпеці.

        За словами Кулеби, такі атаки потребують рішучої реакції міжнародної спільноти.


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