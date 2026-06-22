РФ вдарила по цивільних суднах біля українських портів: загинув громадянин Єгипту

У ніч проти 22 червня російські безпілотники атакували цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів. Унаслідок удару загинув член екіпажу одного із суден. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, внаслідок атаки були уражені два цивільні торговельні судна. Після удару безпілотника на судні під прапором Панами виникла пожежа.

Загинув 58-річний кухар, громадянин Єгипту. Ще восьмеро моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були змушені евакуюватися на рятувальному плоту.

Реклама

Реклама

Судно зазнало значних пошкоджень і втратило морехідний стан.

Кулеба також повідомив, що цієї ночі росіяни атакували судна під прапорами Палау та Белізу. За його словами, на щастя, там обійшлося без постраждалих, а пошкоджені судна продовжили рух.

Віцепрем’єр назвав атаку черговим воєнним злочином Росії. Він наголосив, що удари по торговельному флоту та гуманітарних морських маршрутах є прямою загрозою глобальній продовольчій та економічній безпеці.

За словами Кулеби, такі атаки потребують рішучої реакції міжнародної спільноти.