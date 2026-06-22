Погрозами і підпалом авто вимагали $250 тисяч вигаданого боргу: у Черкасах затримали злочинну групу

У Черкасах правоохоронці затримали учасників злочинної групи, які вимагали у родини 250 тисяч доларів нібито неіснуючого боргу. Потерпілим погрожували, їх переслідували, пошкоджували майно та підпалювали автомобіль. Про це повідомила Нацполіція.

У Черкасах затримали групу вимагачів / Фото: Нацполіція

За даними слідства, спочатку фігуранти висунули родині вимогу передати 50 тисяч доларів. Вони заявляли, що ці гроші нібито потрібні за продукти, цигарки та інші речі для чоловіка під час його перебування у слідчому ізоляторі.

Побоюючись за власну безпеку та безпеку близьких, потерпілі передали вимагачам гроші. Однак після цього учасники групи заявили, що родина має віддати ще 200 тисяч доларів, а на збір коштів дали лише три доби.

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Щоб змусити потерпілих виконати вимоги, зловмисники використовували свій вплив у кримінальному середовищі, телефонували з погрозами, стежили за членами сім’ї, пошкоджували майно та демонстрували готовність застосувати насильство.

Правоохоронці встановили, що для тиску на родину фігуранти підстерегли жінку, коли вона відводила малолітню доньку до школи, і пригрозили фізичною розправою у разі звернення до поліції.

Згодом вони пошкодили автомобіль родини камінням і залишили на ньому пляшку із легкозаймистою сумішшю. У березні цього року один з учасників групи, приховавши обличчя під маскою, серед білого дня напав на подружжя та завдав їм тілесних ушкоджень.

У Нацполіції зазначили, що всі ці дії були спрямовані на те, щоб змусити потерпілих сплатити вигаданий борг.

Діяльність групи викрили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку та СБУ в Черкаській області.

У результаті спецоперації правоохоронці затримали та знешкодили злочинну групу. Було проведено понад 20 одночасних обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів.

Сімом учасникам групи повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану, з погрозами насильства та знищення майна. П’ятьох фігурантів затримано, ще двом підозру повідомлено заочно.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.