ВМС врятували екіпаж іноземного судна VICTRESS після удару російського дрона

Військово-Морські Сили ЗСУ врятували екіпаж іноземного суховантажного судна VICTRESS після удару російського безпілотника. Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

Біля України російський дрон ударив по іноземному судну: на борту спалахнула масштабна пожежа / Фото: ВМС ЗСУ

За даними військових, внаслідок атаки ворожого БпЛА на судні виникла масштабна пожежа. VICTRESS належить турецькому судновласнику та ходить під прапором Панами.

На борту перебували дев’ять членів екіпажу — громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.

Реклама

Реклама

У ВМС зазначили, що через складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі екіпажі катерів Військово-Морських Сил провели рятувальну операцію та евакуювали моряків.

“На жаль, серед них є втрати”, — повідомили у ВМС.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що внаслідок атаки російських безпілотників були уражені цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів.

За його даними, після удару по судну під прапором Панами загинув 58-річний кухар, громадянин Єгипту. Восьмеро моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були змушені евакуюватися на рятувальному плоту.

Кулеба також повідомляв про атаки на судна під прапорами Палау та Белізу. Там, за його словами, обійшлося без постраждалих, а пошкоджені судна продовжили рух.

У ВМС наголосили, що цей випадок вкотре демонструє порушення Росією норм міжнародного морського права та створення загроз цивільному судноплавству.

Військово-Морські Сили заявили, що й надалі робитимуть усе можливе, щоб зробити море безпечним.