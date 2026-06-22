22 червня Україна згадує напад нацистської Німеччини — і знову бореться проти агресора

Сьогодні, 22 червня, минає річниця нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз у 1941 році. Того дня розпочався новий етап Другої світової війни, який безпосередньо торкнувся й території України.

Саме українські землі одними з перших опинилися під ударами нацистської армії. Війна принесла Україні окупацію, масові руйнування, мільйони загиблих і скалічених доль.

Через десятиліття Україна знову живе в умовах великої війни. Тепер агресором стала Росія, яка у 2014 році почала війну проти України, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення.

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Як і в роки Другої світової, українські міста знову переживають повітряні атаки, руйнування житла, удари по цивільній інфраструктурі та загибель мирних людей. Російські ракети, дрони й авіабомби щодня атакують енергетику, залізницю, порти, лікарні, школи та житлові квартали.

Особливо цинічно це виглядає на тлі того, що Москва десятиліттями використовувала пам’ять про Другу світову війну як частину власної державної пропаганди. Водночас саме Росія сьогодні веде загарбницьку війну проти сусідньої держави, намагається знищити її незалежність і диктувати українцям їхнє майбутнє.

Для України 22 червня — це не лише дата з історії. Це нагадування про те, що агресія, імперські претензії та зневага до життя цивільних мають однакову природу незалежно від епохи.

Українці пам’ятають трагедії минулого, але сьогодні змушені не лише згадувати війну, а й щодня протистояти новій. Як і понад 80 років тому, на українській землі вирішується питання не лише виживання країни, а й майбутнього Європи.