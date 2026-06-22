Чому Польща не забрала орден у Муссоліні, Катерини II та Шредера: у канцелярії Навроцького відповіли Зеленському

Міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак заявила, що рішення Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла було відповіддю на “навмисну образу” польського народу. Так вона відреагувала на заяву президента України та повернення нагороди.

Єнджак наголосила, що орден Білого Орла є найвищою відзнакою Польщі та символом вдячності Речі Посполитої людям, які мають особливий зв’язок із країною і поважають її цінності.

Серед нагороджених вона згадала Папу Івана Павла II, генералів Владислава Андерса і Станіслава Мачека, ротмістра Вітольда Пілецького, прем’єра Яна Ольшевського, дисидента Анджея Почобута, а також іноземних державних діячів.

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Окремо представниця канцелярії Навроцького відповіла на слова Зеленського про те, що орден Білого Орла свого часу отримували Беніто Муссоліні, Катерина II та Герхард Шредер.

За словами Єнджак, Муссоліні та Катерина II “давно померли”, а Польща не відкликає орден посмертно. Щодо Шредера вона заявила, що діяльність колишнього канцлера Німеччини на користь путінської Росії “слід засудити як шкідливу для Польщі та Європи”, однак він, за її словами, “ніколи не ображав польський народ так відкрито, як президент України”.

Єнджак також заявила, що за часів Шредера в Німеччині не встановлювали пам’ятників Гітлеру чи Гіммлеру, а жоден підрозділ Бундесверу не називали іменем “героїв СС”.

“До образи, якою було назвати підрозділ української армії іменем “Героїв УПА”, він додає ще одну, відправляючи відзнаку кур’єром”, — заявила представниця канцелярії президента Польщі.

На її думку, суть конфлікту полягає у “навмисній образі” з боку українського лідера народу, який за останні чотири роки, як вона заявила, був “найкращим другом України”.

“Скажімо прямо: президент Навроцький відкликав орден, а не руку. Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо себе ображати”, — заявила Єнджак.

Скандал розгорівся після того, як президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Причиною він назвав присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування “Героїв УПА”.

У відповідь Зеленський заявив, що відправив орден президенту Польщі. Він наголосив, що в Україні вважали цю нагороду адресованою не лише йому особисто, а українському народові та українській армії.

Після рішення Навроцького від польських нагород також заявили про відмову Андрій Сибіга, Кирило Буданов, Василь Боднар та другий президент України Леонід Кучма.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що конфлікт між Польщею та Україною “тішить Путіна і шокує союзників”, а завданням президентів обох країн має бути зниження напруги, а не її посилення.