В Україні після війни можуть змінити ліміти ПДВ для ФОПів: Гетманцев пропонує “польську модель”

Після завершення воєнного стану в Україні потрібно буде прибрати “аномалію” з двома різними лімітами звільнення від сплати ПДВ в межах однієї системи. Про це в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, до кінця війни систему єдиного податку змінювати не будуть.

“Я обіцяв людям не змінювати систему єдиного податку до кінця війни. І я цю обіцянку виконую. Ви бачите, що закон не прийнятий. Ви не чули, щоб я його підтримував в тій редакції, в якій пропонував Мінфін”, — заявив Гетманцев.

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Він вважає, що рішення про єдиний ліміт ухвалюватиме вже наступне скликання Верховної Ради, і для нього це рішення буде безальтернативним.

Гетманцев наголосив, що в Україні загалом має бути проведена реформа оподаткування доходів фізичних осіб, частиною якої стане реформа єдиного податку. Він нагадав, що такі зміни передбачені Національною стратегією доходів на 2024–2030 роки.

За словами голови комітету, Україна має запровадити “польську модель” єдиного податку. Вона передбачає застосування РРО “від нуля”, обсяг доходів до EUR2 млн, єдиний ліміт ПДВ для ФОПів та інших платників, а також різні ставки для різних видів діяльності.

“Суму можна обговорювати, але він має бути єдиний. І в межах єдиного податку різні ставки для різних видів діяльності”, — сказав Гетманцев.

У Польщі ліміт звільнення від ПДВ цього року підняли з 200 тис. до 240 тис. злотих. Це близько EUR56,6 тис., або майже 3 млн грн.

Гетманцев пояснив, що для торгівлі ставка може становити 3%, а для послуг — від 10% і вище.

“Маємо просто взяти кальку з Польщі і зробити один раз таке серйозне правильне рішення. Але це вже після війни”, — додав він.

Голова комітету також вважає, що податкові зміни потрібно ухвалювати одним пакетом, а не поступово. За його словами, половинчасті рішення викликають стільки ж негативу, як і великі реформи, але дають значно менший ефект.

Водночас Гетманцев підтримує ухвалення цього року закону про спрощення адміністрування ПДВ, текст якого очікується від Міністерства фінансів.

За його словами, до досягнення ліміту для ФОПів, наприклад EUR2 млн за польською моделлю, навіть за умови сплати ПДВ податкові накладні не мають блокуватися.

Раніше скасування пільги зі сплати ПДВ на спрощеній системі було однією з умов нової програми з МВФ, відкритої наприкінці лютого. Згодом термін виконання цієї вимоги відклали приблизно на рік.

Наприкінці травня Верховна Рада також ратифікувала умови надання Україні макрофінансової допомоги в межах позики ЄС. Вони передбачають, що до кінця року до парламенту має бути внесений законопроєкт щодо реформування пільгового податкового режиму, який має забезпечити додаткові надходження щонайменше 70 млрд грн на рік.