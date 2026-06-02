ДПС виявила схему виведення за кордон майже 200 млрд грн через понад 2 тисячі компаній

Державна податкова служба заявила про виявлення ознак масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових компаній. За даними відомства, понад 2,3 тисячі підприємств провели зовнішньоекономічні операції на більш ніж 198 млрд грн, після чого фактично припинили діяльність.

Про це повідомила голова ДПС Леся Карнаух.

Найбільшу частину таких операцій становив експорт товарів. За даними ДПС, 1243 компанії експортували продукцію на понад 176 млрд грн. Ще 555 компаній здійснили імпорт товарів на суму понад 18 млрд грн.

Більшість компаній-порушників зосереджені в Одеській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Київській та Запорізькій областях. На ці регіони припадає 73% усіх порушників та 78% загального обсягу таких операцій.

У ДПС також звернули увагу на масове використання одних і тих самих фізичних осіб для управління компаніями. За словами Лесі Карнаух, 1643 особи, пов’язані з підприємствами-порушниками, одночасно керують або володіють понад 42 тисячами інших компаній.

Податкова встановила сімох осіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем перебуває понад 7 тисяч суб’єктів господарювання.

Крім того, багато компаній використовували однакові IP-адреси, подавали звітність із тих самих комп’ютерних мереж та були зареєстровані за спільними адресами. Наприклад, у Києві за однією адресою зареєстровано 20 таких підприємств, а у Львові за окремими адресами — 10 та 13 компаній відповідно.

За результатами контрольно-перевірочної роботи у сфері зовнішньоекономічної діяльності податкові органи вже нарахували понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства.

У ДПС зазначили, що всі зібрані матеріали передано до Офісу генерального прокурора для подальшого розслідування та правової оцінки. Зокрема, щодо 557 суб’єктів господарювання вже підготовлено аналітичні висновки, які, за даними служби, вказують на порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.