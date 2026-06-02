Рекордні 41 тисяча людей ховалися в метро Києва під час обстрілу: влада відреагувала на скандал з наметами

У ніч проти 2 червня під час масованої російської атаки на Київ на станціях столичного метро перебували понад 41 тисяча людей, серед яких майже 4,5 тисячі дітей. У Київському метрополітені заявили, що це найвищий показник кількості людей, які перебували в підземці під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

Понад 41 тисяча людей провели ніч у метро Києва під час атаки РФ / Фото: Андрій Ходьков/Апостроф

У метро нагадали, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють у режимі укриття, а для входу відкриті всі вестибюлі без винятку.

Після нічної атаки у соцмережах з’явилися скарги киян щодо розміщення людей на станціях метро. Як повідомляє РБК-Україна, деякі користувачі зазначали, що через встановлені намети на окремих станціях було складно знайти місце для розміщення.

За словами містян, на площі, яку займав один намет, могли б перебувати кілька людей. Дехто також скаржився, що через нестачу місця доводилося сидіти на підлозі або тіснитися поруч із незнайомими людьми.

Водночас інші користувачі стали на захист сімей із дітьми та людей, які змушені проводити в укриттях багато годин або навіть усю ніч. На їхню думку, намети допомагають створити мінімальний комфорт під час тривалих повітряних тривог.

У Київському метрополітені закликали відвідувачів раціонально використовувати простір станцій та не приносити громіздкі речі, які можуть перешкоджати пересуванню людей. Також у підземці наголосили на необхідності забезпечення вільних шляхів евакуації.

Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп повідомила, що після ситуації, яка виникла під час останньої атаки, буде проведено додаткові перевірки.

«Стосовно нічної ситуації будуть проведені перевірки», — заявила вона в ефірі Ранок.LIVE.

За словами Поп, працівники метрополітену під час повітряних тривог допомагають людям розміщуватися на станціях та намагаються максимально комфортно організувати перебування громадян в укриттях.

У КМВА також зазначили, що питання використання наметів можуть додатково вивчити, однак наразі жодних рішень щодо можливих обмежень не ухвалено. Влада планує обговорити ситуацію з керівництвом Київського метрополітену та визначити оптимальні рішення для комфорту всіх відвідувачів укриттів.

Водночас у міській військовій адміністрації закликали мешканців користуватися не лише метро. У застосунку «Київ Цифровий» доступна інтерактивна карта укриттів, а до мережі захисних споруд поступово долучаються підземні паркінги та приміщення відповідального бізнесу, які пройшли відповідні перевірки.