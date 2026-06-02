Кількість загиблих у Києві зросла до п’яти людей, у Дніпрі жертв атаки РФ вже дев’ятеро

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки 2 червня. Один із постраждалих помер у лікарні, загальна кількість жертв сягнула п’яти людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Відомо про 65 постраждалих, серед поранених — троє дітей.

38 постраждалих госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Водночас люди продовжували звертатися до лікарів.

У різних районах Києва внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення та чотири медичні заклади.

Також зросло число загиблих та поранених внаслідок російської атаки на Дніпро. За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, загиблих вже дев’ятеро, серед них одна дитина. З-поміж 37 постраждалих — четверо дітей. Хлопці шести та 16 років та 13-річна дівчинка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одна дівчинка 14 років на амбулаторному лікуванні. Загалом в лікарнях залишається 22 людини. Четверо — у важкому стані.