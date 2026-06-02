У Дніпрі під завалами знайшли тіло дитини: кількість загиблих зросла до восьми

У Дніпрі кількість загиблих внаслідок російської атаки в ніч на 2 червня зросла до восьми людей. Серед жертв — дитина 2023 року народження.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Найбільших руйнувань зазнав Дніпро. Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих та 33 поранених. Згодом у лікарні помер важко поранений 60-річний чоловік.

Пізніше рятувальники виявили під завалами пошкодженого чотириповерхового будинку тіло дитини 2023 року народження. Кількість жертв атаки зросла до восьми людей.

За оновленими даними, у Дніпрі постраждали 35 людей, серед них троє дітей. Двадцятьох поранених госпіталізували, четверо перебувають у важкому стані.

У місті частково зруйновані багатоквартирні житлові будинки, пошкоджені підприємство, пожежна частина, гаражі та автомобілі. Загалом пошкоджено близько 50 будинків, вибито понад дві тисячі вікон.