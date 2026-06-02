Пожежі, руйнування та знищені будинки: 14 людей постраждали внаслідок атаки на Харківщину

У ніч на 2 червня російські війська здійснили комбіновану атаку на Харків та населені пункти Харківської області. Внаслідок ударів постраждали 14 людей, серед яких одна дитина.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Російські війська завдали комбінованого удару по Харкову, а також Барвінківській, Донецькій, Мереф’янській та Височанській громадах Харківської області.

За попередніми даними, постраждали 14 людей, серед них одна дитина.

За даними Харківської обласної прокуратури, для удару по Харкову окупанти використали щонайменше 15 БпЛА “Герань-2” та дві ракети, тип яких встановлюється. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Внаслідок атаки виникли пожежі у житлових будинках, господарчих спорудах, гаражах, автомобілях та на інших цивільних об’єктах.

Також пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки.