        Четверо людей загинули та 58 постраждали у Києві: рятувальники працюють у семи районах столиці

        Галина Шподарева
        2 Червня 2026 07:50
        Знищені автівки внаслідок атаки на Київ 2 червня / Фото: ДСНС
        У ніч на 2 червня внаслідок ракетно-дронового удару по Києву загинули четверо людей. Постраждали 58 цивільних, серед них троє дітей. Пошкодження та пожежі зафіксовані щонайменше у семи районах столиці.

        Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

        У Дарницькому районі через падіння уламків, імовірно безпілотника, виникла пожежа на території автозаправної станції.

        В Оболонському районі уламки впали на відкриті території біля двох дитячих садків. Також загорілася територія незавершеного будівництва.

        У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа в нежитловій триповерховій будівлі, пошкоджено фасад і дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Крім того, після влучання уламків у 24-поверховий будинок виникла пожежа на рівні четвертого та п’ятого поверхів. Також загорілися ще два нежитлові приміщення.

        У Святошинському районі уламки спричинили пожежу на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку та на території нежитлової забудови.

        У Подільському районі, за попередніми даними, внаслідок повторного влучання ракети в дев’ятиповерховий житловий будинок стався частковий обвал конструкцій. Уламки також впали на дах іншої дев’ятиповерхівки, де виникла пожежа та було пошкоджено вікна. Крім того, загорілася нежитлова забудова, а внаслідок падіння уламків на території одного з комунальних підприємств пошкоджено кілька автомобілів і складське приміщення.

        У Голосіївському районі зафіксовано руйнування другого та третього поверхів поліклініки. На відкритій території внаслідок падіння уламків згоріли кілька автомобілів.

        У Солом’янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку. Також сталася пожежа в 24-поверховому будинку на рівні сьомого та восьмого поверхів. Загоряння виникли на території нежитлової забудови та у двох приватних будинках.

        Наслідки атаки на Київ 2 червня / Фото: ДСНС

