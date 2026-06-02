        Пошкоджено таунхаус, склади та приватні будинки: наслідки нічної атаки РФ на Київщину

        Галина Шподарева
        2 Червня 2026 09:39
        Рятувальники на місці удару РФ по Київщині 2 червня / Фото: ДСНС
        Унаслідок нічної атаки ракетами та безпілотниками у Київській області виникли пожежі у житловому секторі та на об’єктах цивільної інфраструктури. Відомо про одного постраждалого.

        Про це повідомили в ДСНС Київщини.

        У Бучанському районі виникла пожежа в таунхаусі площею близько 100 квадратних метрів. Вогонь ліквідували. Також пошкоджено автомобілі на території логістичного об’єкта.

        У Софіївській Борщагівці сталася пожежа у двоповерховій складській будівлі. Загоряння на площі 500 квадратних метрів ліквідували. Крім того, уламками пошкоджено приватні житлові будинки.

        У селі Крюківщина загорілася триповерхова будівля, яка не експлуатується. Площа пожежі становила 225 квадратних метрів.

        У Фастівському районі внаслідок атаки загорілися приватні житлові будинки. Пожежно-рятувальні підрозділи проводять роботи з ліквідації наслідків.

        У Вишгородському районі через падіння уламків безпілотника на відкритій території сталося займання трав’яного настилу.

        За попередніми даними, одна людина дістала травми. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

        Наслідки ударів РФ по Київщині 2 червня / Фото: ДСНС

