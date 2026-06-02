Пошкоджено таунхаус, склади та приватні будинки: наслідки нічної атаки РФ на Київщину

Унаслідок нічної атаки ракетами та безпілотниками у Київській області виникли пожежі у житловому секторі та на об’єктах цивільної інфраструктури. Відомо про одного постраждалого.
Про це повідомили в ДСНС Київщини.
У Бучанському районі виникла пожежа в таунхаусі площею близько 100 квадратних метрів. Вогонь ліквідували. Також пошкоджено автомобілі на території логістичного об’єкта.
У Софіївській Борщагівці сталася пожежа у двоповерховій складській будівлі. Загоряння на площі 500 квадратних метрів ліквідували. Крім того, уламками пошкоджено приватні житлові будинки.
У селі Крюківщина загорілася триповерхова будівля, яка не експлуатується. Площа пожежі становила 225 квадратних метрів.
У Фастівському районі внаслідок атаки загорілися приватні житлові будинки. Пожежно-рятувальні підрозділи проводять роботи з ліквідації наслідків.
У Вишгородському районі через падіння уламків безпілотника на відкритій території сталося займання трав’яного настилу.
За попередніми даними, одна людина дістала травми. Інформація щодо постраждалих уточнюється.