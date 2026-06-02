У Краснодарському краї РФ українські дрони атакували Ільський та Слов’янський НПЗ

У ніч на 2 червня в Краснодарському краї РФ після атаки безпілотників виникли пожежі на об’єктах нафтопереробної галузі. Під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод. Також поблизу Слов’янського НПЗ загорілися паливні залізничні цистерни.

Про це пишуть Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Сьогодні вночі жителі Краснодарського краю повідомляли про численні вибухи. Під атакою опинився Ільський нафтопереробний завод, де після вибуху спалахнула пожежа. Згодом інформацію про загоряння підтвердив регіональний оперативний штаб.

Реклама

Реклама

Ця атака стала щонайменше 16-ю по підприємству від початку повномасштабної війни.

Також у місті Слов’янськ-на-Кубані загорілися одна або кілька залізничних цистерн із паливом, розташованих поряд із Слов’янським НПЗ.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що вночі над територією Росії, анексованого Криму та акваторіями Азовського і Чорного морів нібито було збито 148 українських безпілотників. Зокрема, про роботу ППО повідомляли в Бєлгородській, Брянській, Волгоградській, Курській, Орловській, Ростовській і Смоленській областях, а також у Краснодарському краї.