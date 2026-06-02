Росія вдарила по Києву, Дніпру та Харкову: 13 загиблих і понад 100 постраждалих

2 червня внаслідок масованого комбінованого удару Росії по Україні загинули 13 людей, ще понад 100 дістали поранення. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Дніпро та Харків.

Про це повідомив начальник МВС України Ігор Клименко.

У Києві загинули чотири людини, ще понад 60 мешканців звернулися по медичну допомогу. Серед постраждалих є трирічна дитина з осколковими пораненнями.

Рятувальники працювали на 29 локаціях майже в усіх районах міста. Більшість пожеж ліквідовано, роботи продовжуються на шести локаціях у п’яти районах.

Пошкоджено житлові будинки, автосалон, комунальне підприємство, академія, господарські споруди, автозаправна станція та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Через атаку виникла пожежа на території сервісного центру МВС.

У Дніпрі загинули дев’ятеро людей, серед них дитина. Ще 35 жителів постраждали. Також є інформація про шістьох зниклих безвісти.

Серед загиблих у Дніпрі — заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор служби цивільного захисту Антон Ярмоленко. Він загинув під час прямування на виклик.

У Кам’янському постраждали рятувальник та двоє цивільних.

У Харкові внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та продуктове підприємство. Постраждали понад десять людей.

Також руйнування цивільної інфраструктури зафіксовані на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та в Запорізькій області.

У Київській області рятувальники ліквідовували пожежі в житлових будинках, на території поштового термінала та серед автомобілів.