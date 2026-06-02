“Ці удари будуть продовжуватися”: Зеленський закликав посилити протиракетний захист України

Росія продовжуватиме завдавати ударів по українських містах, якщо Україна не буде належним чином захищена від балістичних та інших ракет. Масштабна нічна атака стала прямим сигналом про наміри РФ і необхідність посилення протиповітряної оборони.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після масованої російської атаки 2 червня.

У ніч на 11 червня Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши 656 ударних безпілотників та 73 ракети різних типів, серед яких балістичні, крилаті та протикорабельні ракети.

За даними Повітряних сил, найбільшою проблемою під час цієї атаки стали саме балістичні ракети. Українська ППО збила 26 із 27 крилатих ракет Х-101 та три із п’яти “Калібрів”, однак із 33 балістичних “Іскандерів-М” перехопила лише 11. Не вдалося збити жодної з восьми протикорабельних ракет 3М22 “Циркон”.

Основного удару зазнав Київ, де пошкоджено десятки житлових будинків та інші цивільні об’єкти. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще 38 перебувають у лікарнях.

У Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція після влучання у чотириповерховий житловий будинок. Загинули дев’ятеро людей, серед яких дитина, 35 осіб постраждали, а доля ще шести людей залишається невідомою.

Також під ударами опинилися об’єкти енергетики на Харківщині та критична інфраструктура Харкова. Обстрілів зазнали Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області.

Зеленський наголосив, що Росія фактично демонструє готовність продовжувати ракетний терор.

“Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії: якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися”, — заявив президент.

Глава держави підкреслив, що Європі потрібна власна система протидії балістичним ракетам, а Україна розраховує на допомогу США у постачанні ракет для систем Patriot та підтримку міжнародних партнерів у відповідь на черговий російський удар.