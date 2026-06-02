Корупція в Енергоатомі: на добудові Ташлицької ГАЕС викрили схему на 170 млн грн

НАБУ і САП викрили схему заволодіння майже 170 млн грн під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції у Миколаївській області.

Про це повідомили в НАБУ.

Серед підозрюваних: організатор схеми — фактичний власник низки компаній та екскерівник відділу відокремленого підрозділу “Атомпроектінжиніринг” ДП “НАЕК “Енергоатом”.

За даними слідства, роботи з добудови Ташлицької ГАЕС виконувала одна з компаній організатора схеми.

“Попри зрив строків та порушення щодо компанії процедури банкрутства, з нею систематично укладали додаткові угоди, у яких змінювалися перелік та обсяг робіт, а також терміни їх виконання. Це стало можливим завдяки впливу фактичного власника компанії на посадовців Енергоатому”, – зазначили в НАБУ.

У межах однієї з понад 70 додаткових угод було закуплено комплект обладнання для автоматизованої системи управління Ташлицької ГАЕС на суму понад 305 млн грн. Закупівлю провели через підконтрольну іноземну компанію, що, за версією правоохоронців, дало змогу завищити вартість обладнання майже на 170 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, організатора схеми затримали. Встановлюється коло всіх причетних до оборудки.