Число жертв удару РФ по Києву збільшується: вже шестеро загиблих та 66 постраждалих

У результаті атаки Росії на Київ 2 червня загинули шестеро жителів Києва. 66 людей зазнали травм та поранень різного ступеня важкості.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За даними Київської міської прокуратури, серед постраждалих троє дітей – 3, 11 та 17 років.
Внаслідок влучань ракет та падіння уламків пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах столиці.
Пошкоджено щонайменше дев’ять багатоповерхових будинків, дві АЗС, будівля поліклініки, дитячий садок, два автосалони, офіси, адміністративні будівлі.