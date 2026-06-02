Число жертв удару РФ по Києву збільшується: вже шестеро загиблих та 66 постраждалих

Пожежа на НПЗ і ураження корабля в Криму: Генштаб уточнив результати ударів по окупантах

Внаслідок влучань ракет та падіння уламків пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах столиці.

За даними Київської міської прокуратури, серед постраждалих троє дітей – 3, 11 та 17 років.

У результаті атаки Росії на Київ 2 червня загинули шестеро жителів Києва. 66 людей зазнали травм та поранень різного ступеня важкості.