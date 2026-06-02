        Число жертв удару РФ по Києву збільшується: вже шестеро загиблих та 66 постраждалих

        Галина Шподарева
        2 Червня 2026 13:55
        Наслідки удару РФ по Києву 2 червня / Фото: Київська міська прокуратура
        У результаті атаки Росії на Київ 2 червня загинули шестеро жителів Києва. 66 людей зазнали травм та поранень різного ступеня важкості.

        Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

        За даними Київської міської прокуратури, серед постраждалих троє дітей – 3, 11 та 17 років.

        Внаслідок влучань ракет та падіння уламків пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах столиці.

        Пошкоджено щонайменше дев’ять багатоповерхових будинків, дві АЗС, будівля поліклініки, дитячий садок, два автосалони, офіси, адміністративні будівлі.


