        Кримінал

        У Львові затримали чоловіка, який поранив ножем військового ТЦК

        Галина Шподарева
        2 Червня 2026 12:40
        читать на русском →
        Затриманий за підозрою у нападі на військового ТЦК у Львові / Фото: ГУНП у Львівській області
        Затриманий за підозрою у нападі на військового ТЦК у Львові / Фото: ГУНП у Львівській області

        У Львові правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на військовослужбовця ТЦК. Постраждалого з ножовим пораненням плеча госпіталізували.

        Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

        29 травня близько 12:10 на вулиці Хвильового у Львові невідомий чоловік напав на військовослужбовця ТЦК, який перебував у складі групи оповіщення.

        Реклама
        Реклама

        Зловмисник завдав військовому удару ножем, після чого втік з місця події. Постраждалого з різаною раною плеча госпіталізували.

        Правоохоронці встановили особу нападника та його місцеперебування. Ним виявився 29-річний житель Львова. Підозрюваного затримали.

        Зловмиснику інкримінують погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

        Затриманий за підозрою у нападі на військового ТЦК у Львові та вилучений ніж / Фото: ГУНП у Львівській області

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov