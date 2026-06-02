У Львові затримали чоловіка, який поранив ножем військового ТЦК

У Львові правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на військовослужбовця ТЦК. Постраждалого з ножовим пораненням плеча госпіталізували.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

29 травня близько 12:10 на вулиці Хвильового у Львові невідомий чоловік напав на військовослужбовця ТЦК, який перебував у складі групи оповіщення.

Зловмисник завдав військовому удару ножем, після чого втік з місця події. Постраждалого з різаною раною плеча госпіталізували.

Правоохоронці встановили особу нападника та його місцеперебування. Ним виявився 29-річний житель Львова. Підозрюваного затримали.

Зловмиснику інкримінують погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.