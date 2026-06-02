        Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Сумах, постраждали троє людей

        Галина Шподарева
        2 Червня 2026 12:50
        Рятувальник на місці удару по будинку в Сумах / Фото: ДСНС
        Вранці 2 червня російські війська атакували житловий сектор у Сумах. Відомо про трьох постраждалих.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        У результаті удару пошкоджено покрівлю дев’ятиповерхового житлового будинку.

        Рятувальники обстежили територію та надали допомогу мешканцям.

        Фахівці ДСНС за допомогою спеціального спорядження для висотних робіт демонтували аварійні конструкції на технічному поверсі та покрівлі будинку.

        Як повідомляв начальник Сумської ОВА Олег Григоров, за добу, що минула, внаслідок російських атак на Сумщині постраждали дев’ятеро людей, зокрема одна дитина. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

        Наслідки удару по будинку в Сумах / Фото: ДСНС

