У Харкові підліток продавав “трофейний” автомат Калашникова та гранати за 1800 доларів

У Харкові затримали 16-річного хлопця за спробу продажу “трофейної” зброї та боєприпасів. За автомат, набої та гранати хлопець планував отримати 1800 доларів.

Про це повідомили в УСБУ в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що 16-річний житель Харкова підшукував серед знайомих покупця для засобів ураження, які були незаконно вивезені з прифронтових районів та зон бойових дій. Серед вилученого — модифікований автомат Калашникова російського виробництва, набої калібру 5,45 мм та бойові гранати різних типів.

За цей арсенал підозрюваний планував отримати 1800 доларів. Після продажу він мав намір виїхати з Харкова та певний час переховуватися в іншому регіоні України.

Співробітники СБУ затримали хлопця в Харкові під час спроби збуту зброї та боєприпасів. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.