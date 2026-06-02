У Польщі викрили схему з фальшивими студентськими документами: організатор — українець 

У Польщі правоохоронці викрили організовану групу, яка допомагала іноземцям легалізувати перебування та працевлаштування за допомогою підроблених документів про навчання. Фіктивні студентські квитки та довідки продавали приблизно за 1200 злотих.

Про це пише видання In Poland.

Слідство розпочали у грудні 2025 року. За даними правоохоронців, іноземці використовували підроблені студентські квитки та довідки про статус студента для підтвердження нібито навчання, що дозволяло легалізувати перебування та роботу в Польщі.

Слідчі встановили, що подружжя — громадянка Польщі та українець, використовуючи підставні компанії, керувало агентством з працевлаштування з офісами в Познані, Бидгощі та Прущі-Гданському. Через це агентство іноземців залучали до виконання фізичної роботи для інших підприємств.

За версією слідства, клієнти купували підроблені студентські квитки та довідки про статус студента приблизно за 1200 злотих, після чого використовували їх для підтвердження законності перебування та працевлаштування в країні.

Прикордонники провели обшуки в Познані та Прущі-Гданському. Під час слідчих дій вилучили службову документацію, електронне обладнання, мобільні телефони та підроблені документи. Також були затримані 28-річна громадянка Білорусі, 38-річна громадянка Польщі та її чоловік — 40-річний громадянин України.

Прокуратура висунула жінкам обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, а чоловіку — у керівництві такою групою. Усім трьом також інкримінують використання підроблених документів і сприяння незаконному перебуванню іноземців на території Польщі.

Подружжя взяли під варту. Громадянці Білорусі обрали запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду, заборони на виїзд з країни та вилучення паспорта, після чого її звільнили під заставу.

За участь в організованій злочинній групі жінкам загрожує до восьми років позбавлення волі. Українцю за обвинуваченням у керівництві злочинною групою може загрожувати до 15 років ув’язнення.