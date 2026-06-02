Смертельна аварія на трасі Київ — Чоп: загинув неповнолітній, троє людей травмовані

2 червня на трасі Київ — Чоп поблизу села Ганьковиця Мукачівського району сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Kia Sorento та Mercedes Sprinter. Унаслідок аварії загинув 17-річний пасажир, ще троє людей дістали травми.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

Аварія сталася близько 8:20 на автодорозі Київ — Чоп неподалік села Ганьковиця Мукачівського району.

За попередніми даними, 18-річний житель села Лісовець Хустського району, який керував автомобілем Kia Sorento, рухаючись мокрою дорогою, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням 47-річного жителя Львова.

У салоні Kia перебували троє 17-річних пасажирів. Один із них загинув на місці події. Ще двоє неповнолітніх дістали тяжкі тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу у Сваляві.

Тяжких травм зазнав також водій Mercedes Sprinter. Його госпіталізували до травматологічного відділення. Водій Kia значних тілесних ушкоджень не отримав.

Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння — вони були тверезими.

18-річного водія Kia Sorento затримали. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.