У Дніпрі вже 12 жертв попереднього удару РФ, місто знову атакували дрони

Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Дніпро зросла до 12 осіб. Під час пошуково-рятувальної операції рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки, а згодом місто знову опинилося під ударом російських безпілотників.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, надзвичайники виявили під завалами житлового будинку тіло жінки. Після цього кількість жертв російської атаки на місто збільшилася до 12 осіб.

«До 12 збільшилася кількість загиблих через ворожу атаку на Дніпро. Надзвичайники дістали з-під завалів будинку тіло жінки. Пошуково-рятувальна операція триває», — повідомив Ганжа.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що 3 червня в місті оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару.

«Офіційно. Хоча пошуково-рятувальна операція досі триває, в Дніпрі завтра оголошено траур», — написав він.

Відповідно до розпорядження міського голови, на будівлях міської ради, комунальних підприємств, установ і закладів буде приспущено державні прапори. Підприємствам та організаціям також рекомендували долучитися до вшанування пам’яті загиблих.

Згодом Ганжа повідомив про нову атаку на місто.

«Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Пошкоджений багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється», — зазначив очільник ОВА.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов також повідомляв про влучання російського дрона в житловий будинок.

Пошуково-рятувальна операція на місці попереднього удару триває. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей під уламками зруйнованої будівлі.