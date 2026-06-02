Війна дедалі сильніше тисне на бюджет РФ: у Путіна шукають, як скорочувати витрати — Bloomberg

Високопосадовці російського уряду попередили диктатора Володимира Путіна, що витрати на війну проти України стають непосильними для бюджету РФ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників агентства, представники Міністерства фінансів РФ та Центрального банку вважають, що нинішній рівень запланованих оборонних витрат створює ризик небезпечного збільшення бюджетного дефіциту. У зв’язку з цим вони запропонували нові скорочення військових видатків.

Водночас керівництво Міністерства оборони РФ та частина представників Кремля виступають проти таких кроків. За словами джерел, військове відомство не лише не погоджується на скорочення, а й вимагає додаткового фінансування через нестачу коштів, яка цього року може сягнути трьох трильйонів рублів.

За даними Bloomberg, Путін знає про фінансові проблеми та доручив Мінфіну шукати скорочення витрат в інших сферах бюджету, не торкаючись оборонних видатків. Водночас остаточні рішення щодо масштабів можливих скорочень залежатимуть виключно від президента РФ.

За оцінками російського Міністерства економіки, економічне зростання країни у 2026 році становитиме лише 0,4% замість раніше прогнозованих 1,3%. Офіційна статистика також свідчить, що у першому кварталі економіка РФ скоротилася вперше за три роки.

Бюджетний дефіцит Росії за перші чотири місяці року зріс до 5,9 трильйона рублів, або 2,5% ВВП, що приблизно на 50% перевищує запланований показник на весь рік. При цьому бюджет країни залишається дефіцитним уже четвертий рік поспіль, а резерви Фонду національного добробуту скоротилися приблизно на 60% порівняно з довоєнним рівнем.

Російська влада нібито вже розглядає додаткові заходи для скорочення дефіциту, зокрема можливість запровадження разового податку для окремих сировинних компаній і банків.