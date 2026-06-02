Росія вдруге за день атакувала Дніпро: поранені двоє дітей, під завалами нічного удару знайшли ще трьох загиблих

Російські війська вдруге за день атакували Дніпро ударним безпілотником, поранивши двох дітей. Тим часом під час розбору завалів після нічної атаки рятувальники виявили ще трьох загиблих, через що кількість жертв зросла до 15.

Російські війська вдень 2 червня знову завдали удару по Дніпру. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Згодом стало відомо про постраждалих.

Спочатку ОВА повідомила про поранення 8-річної дівчинки, якій медики надавали необхідну допомогу. Пізніше Олександр Ганжа уточнив, що через російський удар поранення дістали двоє дітей — брат і сестра.

Обох госпіталізували. За оцінкою лікарів, їхній стан середньої тяжкості.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що власник квартири, в яку влучив російський дрон, дивом уникнув загибелі, оскільки під час атаки перебував у стоматолога.

«Його квартира вигоріла вщент, тож він просто дивом уцілів», — зазначив мер.

За словами Філатова, внаслідок цієї атаки поранення отримали двоє людей. Він висловив сподівання, що обійдеться без загиблих.

Водночас триває пошуково-рятувальна операція на місці нічного російського удару по місту. Олександр Ганжа повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох жінок та чоловіка.

Унаслідок цього кількість загиблих через нічну атаку РФ на Дніпро зросла до 15 осіб. Розбір завалів і пошукові роботи тривають.