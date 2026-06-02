Історичне українське дербі на Ролан Гаррос: Костюк обіграла Світоліну та вийшла до півфіналу

Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар’єрі вийшла до півфіналу Ролан Гарросу та стала першою українкою в історії, якій вдалося дістатися цієї стадії французького турніру Grand Slam. У чвертьфіналі вона перемогла Еліну Світоліну в українському дербі, повідомляє Суспільне Спорт.

До чвертьфіналу Ролан Гаррос-2026 вийшли одразу дві представниці України. Для Костюк це був перший чвертьфінал у Парижі, тоді як Світоліна вдруге поспіль дісталася цієї стадії турніру.

Перший сет залишився за Мартою Костюк. Вона виграла три гейми поспіль на старті та втримала перевагу, завершивши партію з рахунком 6:3.

Реклама

Реклама

У другому сеті вже Світоліна перехопила ініціативу. Еліна взяла перші три гейми, а згодом довела партію до перемоги — 6:2, перевівши матч у вирішальний третій сет.

У третій партії суперниці обмінялися виграними геймами на старті, однак після цього Костюк виграла чотири гейми поспіль і довела матч до перемоги.

Ролан Гаррос-2026. Чвертьфінал:

Еліна Світоліна (Україна, 7) — Марта Костюк (Україна, 15) — 1:2 (3:6, 6:2, 2:6)

Завдяки цій перемозі Костюк стала першою українкою в історії, яка вийшла до півфіналу Ролан Гарросу. Крім того, вона продовжила свою безпрограшну серію на ґрунтовому покритті до 17 матчів.

У півфіналі турніру українка зіграє проти “нейтральної” тенісистки Мірри Андрєєвої, яка у своєму чвертьфінальному матчі перемогла румунку Сорану Кирстю.